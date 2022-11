Scafandrii care cautau ramașițele unui avion disparut in Triunghiul Bermudelor au descoperit in schimb cu totul altceva: o parte din naveta spațiala Challenger. In 1986, naveta Challenger a NASA a explodat la cateva zeci de secunde dupa decolare in Florida, SUA, provocand moartea celor șapte membri ai echipajului, printre care și a profesoarei Christa McAuliffe. […] The post Tragedia uriașa de la NASA. Un segment al navetei Challenger, descoperit in Triunghiul Bermudelor. Șapte astronauți au pierit – FOTO&VIDEO first appeared on Ziarul National .