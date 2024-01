Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre victimele incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova, este fiul șefului Direcției Generale de Informații a Apararii, generalul Petru Baiceanu, potrivit unor surse judiciare. Vlad Baiceanu avea 21 de ani și era student la Universitatea din București, și și se numara printre…

- Elevii cazați in internatul din Odorheiul Secuiesc, al carui zid s-a prabușit, au vazut cum pereții incep sa crape dar nu au mai avut timp sa iasa din cladire. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. Fratele unuia dintre adolescenții aflați in internat spune ca elevii ar fi vazut cand pereții…

- UPDATE: Echipele de salvare care acționeaza in locul in care s-a prabușit peretele unui internat din Odorheiu Secuiesc anunta ca a patra victima, un baiat de 17 ani, nu a raspuns manevrelor de resuscitare. UPDATE: Pompierii au anunțat ca a fost extrasa și cea de-a patra victima. Aceasta este inconștienta…

- Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, s-a prabusit, luni, peste patru copii. Trei dintre aceștia au fost scoși de sub daramaturi de pompieri. Unul se afla in stare grava. Potrivit reprezentantilor ISU Harghita, trei persoane au fost scoase de sub daramaturi,…

- Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare, a iesit din tara vineri dimineața, inainte de pronuntarea sentintei, prin punctul de frontiera Petea, sub identitatea unei rude. Se indreapta spre Budapesta, iar trei zile mai tarziu este prins in…

- Un sofer de camion s-a inecat cu o bomboana in timp ce conducea pe o strada din Zarnești si a scapat de sub control masina. Camionul a intrat pe trotuar si a spulberat trei oameni. Tragedia s-a produs ieri, 20 noiembrie 2023, in jurul orei 11.20. In urma impactului, unul dintre pietoni, un barbat care…

- Astazi, in 30 octombrie, se implinesc 8 ani de la tragedia Colectiv, care a indoliat o țara intreaga. In urma incendiului devastator, 65 de tineri au murit si alte zeci au ramas mutilati pe viata. In fata clubului sunt expuse fotografiile celor care si-au pierdut viata, iar oamenii sunt asteptati sa…