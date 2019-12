Stiri pe aceeasi tema

- Va fi restricționat traficul in Capitala in zilele de 21 si 22 decembrie, pe mai multe artere, cu prilejul organizarii unor actiuni de comemorare a 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, a anuntat, joi, Brigada...

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala in zilele de 21 si 22 decembrie, pe mai multe artere, cu prilejul organizarii unor actiuni de comemorare a 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, a anuntat, joi, Brigada Rutiera. Circulatia se va restrictiona astfel: - in data de 21 decembrie,…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala in zilele de 21 si 22 decembrie, pe mai multe artere, cu prilejul organizarii unor actiuni de comemorare a 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, a anuntat Brigada Rutiera, conform Agerpres.

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala in zilele de 21 si 22 decembrie, pe mai multe artere, cu prilejul organizarii unor actiuni de comemorare a 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, a anuntat, joi, Brigada Rutiera.

- Traficul rutier va fi restricționat, incepand de vineri pana pe 26 decembrie, in zona „Targului de Craciun”, organizat in Piața Constituției, polițiștii amplasand in zona trei treceri pentru pietoni temporare, anunța Brigada de Poliție a Capitalei, potrivit Mediafax.„Pentru buna desfașurare…

- Traficul rutier va fi restrictionat, incepand de joi, timp de o luna, in zona Pietei Constitutiei unde se va desfasura Targul de Craciun Bucuresti. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Brigada...

- Traficul rutier va fi restrictionat, vineri, incepand cu ora 9,00, pe bd. Iuliu Maniu cu ocazia "Zilei Armatei Romane", cand vor avea loc depuneri de coroane si de jerbe de flori la Monumentul Eroilor...

- Traficul rutier este restrictionat joi dimineata pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 43, in dreptul localitatii Sarulesti din cauza unui accident rutier, soldat cu ranirea usoara a unei persoane.