Stiri pe aceeasi tema

- Primul zbor incrucișat Roscosmos-NASA la bordul unei nave spațiale Soyuz a fost lansat in spațiu din cosmodromul Baikonur din Kazahstan miercuri (21 septembrie). Echipajul navei spațiale era format din cosmonauții Roscosmos Serghei Prokopiev și Dmitri Petelin și astronautul NASA Francisco Rubio, potrivit…

- “Vom face Gazprom sa plateasca. Naftogaz evalueaza, de asemenea, posibilitatea de a depune cereri suplimentare”, a declarat CEO-ul Naftogaz, Iuri Vitrenko. La inceputul acestui an, Vitrenko a spus ca Naftogaz ar putea lansa un proces impotriva Gazprom, care a redus volumele de gaze transmise prin Ucraina…

- Consiliul de administratie al Gazprom a recomandat in aceasta saptamana plata unor dividende de 51,03 ruble pe actiune, aferente primului semestru, anunt care a urcvcat actiunile producatorulu ide gaze cu circa 25% si a stimulat evolutia pozitiva a indicilor bursieri din Rusia. ”Investitorii par sa…

- Economia rusa, dependenta de exporturi, se scufunda in recesiune, lovita de sanctiunile occidentale ample pentru ceea ce Moscova numeste ”o operatiune militara speciala” in Ucraina. Dar amploarea contractiei nu a fost pana acum atat de mare pe cat se credea initial. In 2022, economia se va micsora cu…

- Statele Unite a condamnat duminica decizia Rusiei de a bloca adoptarea unei declarații privind tratatul de neproliferare nucleara din cauza unor mențiuni despre situația din Ucraina. Intr-un comunicat de presa citat de Reuters, Departamentul de Stat spune ca Moscova nu vrea sa recunoasca riscul acțiunilor…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger declara ca razboiul ruso-ucrainean ar trebui sa se incheie la masa negocierilor și a avertizat impotriva incercarilor de a face presiuni asupra Kievului pentru a face concesii teritoriale Moscovei. „Acest conflict trebuie sa se termine la masa negocierilor,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Tarile UE au incheiat saptamana trecuta un acord pentru a-si reduce cererea de gaze, pentru a incerca sa umple depozitele de gaze si sa se pregateasca pentru o posibila intrerupere completa a livrarilor Rusiei. Acordul cere tuturor tarilor UE sa reduca voluntar consumul de gaze cu 15% in aceasta iarna…