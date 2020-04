Traficant de persoane român, urmărit penal în Ungaria Un barbat roman, care in vara anului trecut a efectuat patru transporturi ilegale de migranti in Ungaria, de la granita de sud a tarii pana la frontiera cu Austria, este urmarit penal la Mohacs, pentru acuzatia de trafic de persoane in forma continuata – a comunicat Tribunalul Judetean Baranya, joi, pentru agentia ungara de presa MTI. Barbatul roman a reusit deja sa transporte 40 de imigranti ilegali pe ruta mentionata, in vara lui 2019, insa la cel de-al patrulea transport, cand insotea 12 imigranti, a fost prins in zona localitatii Mohacs, in timpul unui control de rutina al politiei – a precizat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

