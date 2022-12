Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, produs joi dimineata intre Slobozia si Urziceni. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2A Slobozia-Urziceni, intre localitațile…

- Traficul a ramas de coșmar și astazi pe drumul din București catre Valea Prahovei și Brașov. La fel și in punctele de trecere a frontierei, unde s-au format cozi de kilometri de tiruri care așteapta sa iasa din țara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se inregistreaza…

- Este aglomerație in Gara de Nord din București, miercuri, 30 noiembrie. Sute de calatori așteapta trenurile spre destinație pentru minivacanța de 5 zile, potrivit Digi 24. Totodata, și drumurile naționale sunt aglomerate, iar circulatia se desfasoara in coloana.Sute de calatori au venit pe peroanele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, pe sensul de urcare spre statiunile montane de pe Valea Prahovei, astfel ca, pe raza localitatilor Campina si Comarnic, judetul Prahova, traficul…

- Valorile traficului rutier sunt in crestere, miercuri dimineata, pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul spre munte, astfel ca la Campina si Comarnic se circula in coloana, anunta Centrul Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca pe DN 15B Targu Neamț-Poiana Largului, in apropierea localitații Stanca Pipirig, județul Neamț, a avut loc un accident rutier. In accident au fost implicate doua autovehicule. In urma impactului, unul dintre acestea a fost…

- Accident rutier pe autostrada A3 București-Ploiești, la kilometrul 63, in zona localitații Barcanești, județul Prahova, soldat cu ranirea mai multor persoane, care sunt evaluate medical la fața locului, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Incidentul s-a produs,…

- Traficul rutier este blocat, duminica seara, pe DN 1C, varianta ocolitoare Cluj-Napoca, in urma unui accident rutier soldat cu patru raniti, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…