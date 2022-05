Trafic restrictionat pe DN1, la Movila Vulpii, in weekend. Se efectueaza lucrari de reparatii in zona caii ferate

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza luni, 25 aprilie, ca traficul este intens la aceasta ora, pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, astfel ca s a format coloana de la iesirea din Predeal catre centrul statiunii Busteni tronsonul kilometric 139 ndash; 132 , pe sensul…

- Ursulet ucis in aceasta dimineata dupa ce a fost lovit de o autoutilitara, in Prahova. Astfel de accidente, tot mai dese. Nefericitul eveniment s-a produs in aceasta dimineata in jurul orei. 05.30. O autoutilitara a lovit mortal un urs de marime medie. S-a intamplat pe soseaua dintre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca incepand de astazi, 18 aprilie, pana la data de 2 mai a.c., pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Sibiu Deva, pe tronsonul kilometric 272 700 de metri ndash; 272 850 de metri, in localitatea Saliste, judetul Sibiu, se efectueaza…

- Biblioteca Judeteana “George Barițiu” Brasov gazduieste Piata „Seminte cu suflet” care consta in donatii si schimb de seminte de flori si legume traditionale, cu gustul cunoscut din copilarie, asigurate de aceasta retea de experti pasionati de agronomie si agricultura ecologica. Evenimentul va avea…

- Circulatia rutiera este blocata, luni 4 aprile, pe DN1 la iesire din Ploiesti spre Brasov din cauza unui accident petrecut in zona Movila Vulpii. Un alt accident a avut loc concomitent cu primul, tot pe DN1, in dreptul orasului Breaza.

- Un accident in lanț a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 1.20, pe DN 72, la km 74+200, in urma caruia doua persoane au ajuns la spital. Potrivit IPJ Prahova, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, in timp ce se deplasa pe DN72, pe sensul de mers Targoviște – Ploiești, ar…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intens la aceasta ora pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, astel ca s a format pe alocuri coloana de la iesirea din Predeal catre centrul statiunii Busteni, pe sensul de mers catre Capitala, precum si pe raza localitatii…

- Traseele tramvaielor 16 si 36 sunt scurtate, duminica, ca urmare a efectuarii unor lucrari de reparatii la reteaua de contact, a anuntat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…