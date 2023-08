Stiri pe aceeasi tema

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident marți dimineața pe DN 1, in Otopeni, județul Ilfov. Traficul in zona este restricționat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 16+670 metri, in localitatea Otopeni, județul Ilfov, s-a produs…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza lucrarilor de frezare si asfaltare efectuate pe DN 68A, intre localitatile Margina si Cosava, judetul Timis, se circula in conditii de aglomeratie, in coloana, la iesirea de pe Autostrada A1 pe sensul Nadlac spre…

- Traficul pe breteaua de la conexiunea autostrazii A6 cu autostrada A1, in zona localitatii Țipari, jud. Timiș, coborarea dinspre Lugoj spre Timișoara, va fi restricționat pentru desfașurarea unor lucrari de reparații maine, 17 iulie. „Pentru sensul de mers Lugoj – Timișoara, traficul va fi direcționat…

- Traficul este oprit sambata dupa-amiaza pe Autostrada A1, in zona localitații Margina, județul Timiș, unde a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 426, in…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, impreuna cu scafandrii, cauta arma crimei duble petrecute la finalul lunii trecute la Timișoara. Oamenii legii verifica canalul Bega, acolo unde criminalul susține ca a aruncat cuțitul cu care i-a omorat pe cei doi batrani. Traficul vaporașelor este…

- Traficul a fost restricționat marți dupa-amiaza pe A1, la intrarea in Capitala, din cauza unui accident in care au fost implicate cinci mașini. Un baietel de cinci ani si doi adulti au fost transportati la spital. Accidentul s-a produs pe A1, in zona localitatii Dragomiresti Vale. Potrivit ISU Giurgiu,…

- Traficul este restrictionat marti dimineata, pe autostrada A3, pe sensul Bucuresti – Ploiesti, in zona localitatii Moara Vlasiei, judetul Ilfov. Un ansamblu auto cu defectiuni tehnice s-a rasturnat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este restrictionat…