- Maine, 23 iulie 2020, incepand cu ora 07:00, se inchide circulația rutiera pe Autostrada A1, intre Nodul Rutier Cunța și Nodul Rutier Sebeș Vest (Vintișoara), pentru 24 de ore, respectiv pana in data de 24 iulie, ora 07.00. Traficul se va desfașura deviat pe DN1 (E81) și DN 7 (E68). Inchiderea circulației…

- DRDP Timișoara anunța ca, in weekend, circulația rutiera va fi inchisa pe DN 58, dupa Reșița, spre Anina, pentru desfașurarea cursei automobilistice naționale – Cupa Reșița 2020. Astfel, traficul va fi inchis pe DN 58 km 44+00 – 50+100, in perioada 4-5 iulie, intre orele 9:00 – 17:00. Traficul se va…

- Circulația pe un tronson al strazii Ciprian Porumbescu din Timișoara va fi inchisa miercuri, 17 iunie, anunța autoritațile locale. Masura a fost luata ca urmare a lucrarilor de asfaltare care au loc in zona. Circulația va fi inchisa in intervalul orar 08:00 – 18:00. „Avand in vedere lucrarile de asfaltare…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 27.05.2020 - 19.07.2020, va fi suspendat traficul rutier pe str. Mihai Eminescu, pe tronsonul: str. Alexandru cel Bun - str. Mitropolit Varlaam. Masura este luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare a rețelelor de…