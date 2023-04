Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora ninge in județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea și este lapovița in Iași, Vaslui și Botoșani, anunța DRDP Iași. Jumatatea de vest a județului Bacau se afla sub avertizare Cod portocaliu de ninsori și vreme deosebit de rece. Pana maine, Bacaul se afla și sub Cod galben de ninsori. DRDP…

- Traficul feroviar in partea de nord a tarii, in special in zona montana a judetului Suceava, se desfasoara cu dificultate din cauza ninsorilor abundente si a vantului puternic. Doua trenuri Interregio stationeaza temporar din cauza unor copaci cazuti pe calea ferata, informeaza CFR SA. Se lucreaza cu…

- In zona de responsabilitate a SDN Campulung Moldovenesc se acționeaza pe toate sectoarele de drum din administrare in vederea menținerii fluenței circulației, mult ingreunata din cauza precipitațiilor sub forma de lapovița și ninsoare abundente. Prefectul județului a solicitat drumarilor de la Secția…

- Drumarii au scos utilajele de deszapezire dupa ce meteorologii au anunțat Cod galben de ninsori abundente și viscol in mai multe zone din țara.N-au fost victime, insa circulatia s-a desfasurat pe banda de urgenta pana dupa miezul noptii. In Cluj, Satu Mare, Alba si Salaj pe toate sectoarele de drumuri…

- Ninge pe drumurile din zona de munte, iar in aceasta noapte a fost inchis sectorul inalt de drum de pe Transalpina pentru toate categoriile de autovehicule. Exista probleme de trafic si in judetul Caras Severin, din cauza prabusirii unui versant. Din cauza zapezii abundente si a viscolului a fost inchis,…

- Utilajele de deszapezire ale Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov continua sa actioneze pe tronsoanele de drumuri nationale din judetele Brasov si Covasna, zone in care ninge abundent in continuare, dupa ce, in cursul noptii, au fost imprastiate peste 700 de tone de material antiderapant,…

- Vremea rea a dus la inchiderea traficul pe mai multe drumuri naționale, județene și comunale din județele Buzau și Vrancea. CNAIR face apel catre soferi sa nu mai circule pe drumurile unde este necesara interventia utilajelor de deszapezire, avand in vedere ca masinile blocate pe carosabil ingreuneaza…

- In zona Comanești, s-a depus deja un strat consistent de zapada, iar utilajele de deszapezire intervin pe drumurile naționale DN 12A și DN 2G, pentru a asigura deplasarea autovehiculelor in siguranța. „Intervenții ale echipelor de deszapezire ale DRDP Iași pe DN 12A și DN 2G, Comanești, județul Bacau.…