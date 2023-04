Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic informeaza ca in prima parte a zilei de vineri se inregistreaza trafic aglomerat pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile de pe Valea Prahovei. Se circula in coloana intre localitatile Breaza si Comarnic. Trafic aglomerat, polițiștii recomanda rute alternative…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana intre localitatile Breaza si Comarnic.Conform sursei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta, joi dupa-amiaza, ca este aglomeratie pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile montane, formandu-se coloane in mai multe zone. Astfel, se circula in coloana pe raza localitatii Comarnic, precum si intre statiunile…

- Restrictii de circulatie au fost instituite, vineri, pe Drumul National 1, intre Ploiesti si Sinaia, in zona orasului Breaza, unde terasamentul drumului s-a surpat pe o lungime de 60 de metri. In aceste conditii, o banda de circulatie va fi inchisa temporar. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție…

- Restrictii de circulatie au fost instituite, vineri, pe Drumul National 1, intre Ploiesti si Sinaia, in zona orasului Breaza, unde terasamentul drumului s-a surpat pe o lungime de 60 de metri. In aceste conditii, o banda de circulatie va fi inchisa temporar. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție…

- Mai multe mașini s-au oprit pe o autostrada din Spania pentru a culege bancnotele care au zburat pe un geam al unui vehicul care a fost implicat intr-un accident in apropiere de orașul Marbella, potrivit El Pais. Șoferii care mergeau luni pe autostrada A7 din aproiere de Marbella au fost surprinși cand…

- Patru persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, in Otopeni, circulatia rutiera fiind restrictionata pe sensul de mers Ploiesti – Bucuresti. ”Pe DN 1 Bucuresti – Ploiesti, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s-a produs un accident rutier, in…

- Patru persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, in Otopeni, circulatia rutiera fiind restrictionata pe sensul de mers Ploiesti – Bucuresti. ”Pe DN 1 Bucuresti – Ploiesti, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s-a produs un accident rutier, in…