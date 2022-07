Stiri pe aceeasi tema

- Prin CU 1685 din data de 26 iulie 2022, se doreste implementarea masurilor necesare functionarii sistemului ERTMS pe sectiunea Predeal Bucuresti Constanta Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Bucuresti prin Baicons Impex SRL pentru continuarea…

- Precum ghioceii anunta sosirea primaverii, sondajele vestesc pregatirea partidelor pentru alegeri. In urma cu cateva zile aparea la Bucuresti un sondaj care masura intentia de vot a electoratului bucurestean. Datele nu au surprins pe nimeni. Inca din primul an al mandatului Nicusor Dan nu a reusit sa…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Brasov, intre statiile CF Rastolita si Lunca Bradului, linie simpla .Potrivit CFR SA, masura a fost luata dupa ce in cursul acestei dimineti, mai multe crengi au cazut pe linia…

- Circulația trenurilor este blocata in partea de nord a județului Mureș dupa ce mai multe crengi au avariat linia de contact. In prezent echipele de intervenție opereaza la fața locului, fara a se putea estima in cat timp va fi reluata deplasarea garniturilor. Conform Companiei Nationale de Cai Ferate…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anuntat marti ca, incepand cu ora 16:45, circulatia feroviara a fost oprita pe raza SRCF Bucuresti, intre Ramificatia Pajura si Bucuresti Nord, din cauza a doi copaci cazuti pe linia de contact.

- In ultimele 24 de ore angajații IGSU au salvat doi copii din situații de risc. Primul caz in care a fost necesara intervenția salvatorilor a avut loc in orașul Soroca. Potrivit IGSU, un incendiu a izbucnit intr-o locuința de pe strada Dimitrie Cantemir.

- Circulația trenurilor pe relația București Nord – Aeroport și retur este intrerupta temporar, din cauza unui accident inregistrat in zona Punctului de Oprire (PO) Carpați, unde trenul 7932 a surprins și accidentat o persoana. Conform Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR” SA, oprirea este generata…