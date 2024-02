Trafic feroviar afectat, pe ruta Craiova – Calafat, din cauza unui tren Regio

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara este inchisa miercuri pe sectia CF Craiova – Calafat, din cauza defectarii unui tren Regio intre statiile Bailesti – Portaresti, anunta CFR. Trenul Regio 9134, care circula pe relatia Calafat – Craiova, s-a defectat in jurul orei 08.12, intre statiile Bailesti si Portaresti. Pana…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulația feroviara este inchisa la aceasta ora pe secția CF Craiova - Calafat, din cauza defectarii unui tren Regio intre stațiile Bailești – Portarești.

- „Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca circulația feroviara este inchisa la aceasta ora pe secția CF Craiova - Calafat, din cauza defectarii unui tren Regio intre stațiile Bailești – Portarești.Trenul Regio 9134, care circula pe relația Calafat - Craiova, a ramas defect in jurul orei…

- ”Trenul privat de marfa, care apartine operatorului Constantin Group, efectua un transport pe relatia Constanta Ferryboat – Aradu Nou si are in compunere 36 de vagoane goale. Mentionam faptul ca, pana la sosirea locomotivei de ajutor, necesara pentru retragerea garniturii de marfa din linie curenta,…

- Jandarmii doljeni vor fi la datorie cu ocazia sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor Romane și vor asigura masurile de ordine publica la evenimentul organizat in Craiova. Efective din cadrul IJJ Dolj vor asigura masurile de ordine publica la manifestarile de Ziua Unirii organizate in Calafat și Bailești,…

- Potrivit compamniei, trenul Regio 2089, remorcat cu 2 locomotove, la iesire din statia Cotofeni, a rupt pantografele celor doua locomotive si linia de contact pe ambele fire de circulatie. ”Mentionam faptul ca, personalul de interventie al SRCF Craiova desfasoara lucrari pentru remedierea deranjamentului…

- Aeroportul din Munchen si-a reluat operatiunile de zbor duminica dimineata, la ora locala 06:00 (05:00 GMT), dupa ce a fost inchis din cauza ninsorilor abundente, a anuntat pe site-ul sau compania care opereaza aceste activitati.

- Ninsorile abundente au provocat perturbari majore in Bavaria, sudul Germaniei, in special in capitala sa Munchen unde traficul aerian si feroviar a fost intrerupt sambata, anunta AFP, potrivit news.ro.Aeroportul din Munchen a anuntat suspendarea zborurilor "probabil pana la ora 12:00" (11:00 GMT),…