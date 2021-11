Trafic blocat pe DN14, în județul Sibiu, după ce un TIR a fost cuprins de flăcări Un TIR incarcat cu baloți a luat foc, marți seara, pe DN14, kilometrul 15, in localitatea Slimnic, din Sibiu. Din fericire, șoferul nu a fost ranit, potrivit publicației SibiuInfo. ISU Sibiu a intervenit de urgența marți seara cu 2 autospeciale de stingere și un echipaj SMURD pe DN 14, localitatea Slimnic pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la capul tractor al unui TIR care transporta baloți cu fan. Șoferul, un barbat de 38 de ani din județul Argeș, nu a fost ranit. Potrivit autoritaților, traficul este blocat total in zona, in timp ce pompierii lucreaza la stingerea focului.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

