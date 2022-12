Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși de stil vechi il sarbatoresc astazi pe Sfantul Nicolae, supranumit „Facatorul de minuni” și este venerat de creștini ca fiind puternic aparator al celor acuzati pe nedrept, al comerciantilor, calatorilor, marinarilor, și in special, al copiilor. Inca din timpul vieții, Nicolae a…

- Blocarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, prin votul negativ al Austriei, va fi dezbatuta marți, 13 decembrie, in ședința plenara a Parlamentului European.Dezbaterea figureaza pe agenda ședinței de astazi de la Strasbourg, discuțiile fiind programate sa inceapa dupa ora locala 18.00, ora 19.00…

- „Bulgaria, Croatia si Romania sunt pregatite din punct de vedere tehnic pentru a se alatura Schengen. Au facut ceea ce le-am cerut sa faca. Au facut chiar mai mult decat ceea ce le-am cerut sa faca“, a declarat azi, inainte de intalnirea miniștrilor JAI, vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea…

- Consiliul JAI a votat azi „Nu” pentru intrarea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Olanda a votat impotriva accederii Bulgariei in Schengen, in schimb, miniștrii de Interne ai Uniunii au votat intrarea Croației de la 1 ianuarie in spațiul de libera circulație. Austria a votat impotriva aderarii…

- Opoziția condusa de Austria va impiedica Bulgaria și Romania sa obțina joi aprobarea de a se alatura zonei Schengen, dar se așteapta ca cele 26 de țari membre sa admita Croația, transmite agenția Reuters, care citeaza surse diplomatice europene. Intrucat toate țarile membre trebuie sa fie de acord pentru…

- Austria a facut oficial ceea ce stia toata lumea: se opune aderarii Romaniei la spatiul Schengen. A spus asta chiar cancelarul Karl Nehammer, la summit-ul UE-Balcanii de Vest, de la Tirana. Austriecii dau vina pe Romania si Bulgaria pentru pronblema cu migrantii cu care se confrunta ei. Isi fac probleme…

- „Urmari vor fi, dar așa cum guvernul s-a preocupat pana acum cu soluții pentru populație, sunt convins ca și acum se va veni cu soluții”, a spus Iohannis cand a fost intrebat daca masura prelungirii plafonarii prețului la pompa cu 50 de bani va fi extinsa și dupa 1 ianuarie 2023.Incepand de ieri, Uniunea…

- Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendar, este praznuit pe 6 decembrie. Sfantul Ierarh Nicolae s-a nascut in ținutul Lichiei, intr-o familie cu credința in Dumnezeu. El avea un unchi episcop care i-a sfatuit pe parinții sai sa iși indrepte fiul catre slujirea Bisericii. Nicolae…