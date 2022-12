Stiri pe aceeasi tema

- Proiect educațional-caritabil pentru combaterea abandonului școlar „DECEMBRIE DE POVESTE” , ediția a XIV-a, 2022. ,,Puțin pentru tine, mai mult pentru alții”. In luna decembrie, magia sarbatorilor ne cuprinde pe toți, dar mai ales pe copii. Ei traiesc cu adevarat magia sarbatorilor și cred cu adevarat…

- N.D. Dupa doi ani de intrerupere, din cauza pandemiei, Primaria Ploiești organizeaza seria de acțiuni specifice Sarbatorilor de Iarna – ”Atelierele lui Moș Craciun”, care vor fi deschise, pana pe data de 16 decembrie a.c., in foaierul Teatrului ”Toma Caragiu”. In cadrul atelierelor menționate, sute…

- Un nou eveniment dedicat sarbatorilor de iarna a invitat copiii sa patrunda in lumea magica a Craciunului, la initiativa Casei de Cultura “Traian Demetrescu”. Dupa ce micutii au fost invitati sa descopere lumea fermecata a lui Alice intr-o Tara a Minunilor amenajata inovativ, un muzeu imersiv cu personaje…

- Ce faci cand ai o inima mare și foarte multe de oferit? Iți iei inima in dinți și devi Moș Craciun. Saul Pop și Loredana Bertișan-Pop sunt moșii care aduc prin Asociația ArtViitor magia Sarbatorilor de Iarna. In urma cu peste șapte ani, a luat naștere inițiativa Art4Education, denumita mai tarziu ArtViitor,…

- Atelierul lui Moș Craciun este prezent, de anul acesta, la Targul de Craciun Pitești, in interiorul caruia se vor desfașura activitați specifice sarbatorilor de iarna, avand ca scop stimularea unor aptitudini și a unor deprinderi creative și oferindu-le copiilor oportunitatea de a lucra in echipa, intr-un…

- Cel mai mare parc de Craciun din București este pregatit pentru primirea vizitatorilor de Sarbatori. Va putea fi admirat de catre bucureșteni inca de la finele lui noiembrie. In perioada 25 noiembrie – 27 decembrie, un parc din Sectorul 6 al Bucureștiului se va transforma intr-un loc de poveste, ideal…

- Casutele pentru Targul de Craciun de la Craiova au fost finalizate. Fata de anii anteriori, casutele din care comerciantii vor vinde produse traditionale de sarbatori au fost viu colorate si sculptate in spiritul Craciunului. Iluminatul festiv se va aprinde in Craiova devreme, pe 11 noiembrie, zi in…

- COMUNICAT DE PRESA Asa cum a obisnuit deja publicul, Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura, promoveaza valorile autentice si incearca sa mentina vie amintirea unor personalitati Post-ul Concert „In memoriam Laura Stoica”, la Targoviște. Accesul liber, in limita locurilor…