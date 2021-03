Primul fond de capital de risc al Toyota Motor Corp investește in start-up-uri care ajuta producatorul auto japonez sa rafineze procesele de zi cu zi, aducand o gestionare mai rapida a lanțului de aprovizionare și robotica la nivelul fabricii, a spus un director al fondului, citat de Reuters . Fondul Toyota AI Ventures din Silicon Valley, cu 200 de milioane de dolari in administrare, a investit pana acum in 36 de start-up-uri in stadiu incipient, inclusiv firma de software auto Nauto, compania de analiza video din fabrica Drishti și firma de mobilitate aeriana Joby Aviation. Toyota, cel mai mare…