Toyota alocă 70 de miliarde de dolari pentru electrificarea gamei sale auto până în 2030 Cu toate acestea, Toyota, cel mai mare producator auto din lume, anticipeaza ca vanzarile sale de vehicule integral electrice sa ajunga la doar 3,5 milioane de vehicule pana la sfarsitul deceniului, respectiv o treime din vanzarile sale actuale de vehicule. Ponderea este mai mica fata de companii concurente precum Volkswagen, cel mai mare producator auto din Europa, care a anticipat in iulie ca vehiculele electrice vor reprezenta jumatate din vinzarile sale totale, in aceeasi perioada. Producatorii traditionali de automobile concureaza tot mai mult Tesla, care a devenit in acest an cel mai valoros… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

