Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de camion a murit intr-un tragic accident, complet nevinovat, pe o șosea din Germania. Și șoferul vinovat a pierit in impactul care a distrus și camionul romanului, și mașina lui, scrie portalul de știri al poliției germane . Vineri dupa-amiaza, pe Osnabrucker Strasse (B214), a avut loc…

- Cel mai mare producator de automobile din Japonia, care a intrat tarziu pe piata de vehicule electrice, a rechemat 2.700 de bZ4X la nivel global in iunie, dupa ce a descoperit ca exista riscul ca rotile masinii sa se slabeasca. Subaru, la care Toyota detine o participatie de 20%, a trebuit, de asemenea,…

- In aceasta lume exista lucruri la care un om obișnuit nu poate decat sa viseze.Unul dintre ele este noul Rolls-Royce Boat Tail, o decapotabila care costa nimic mai mult și nimic mai puțin decat 23 de milioane de euro.Din acest vehicul au fost fabricate trei unitați, toate realizate…

- Vanzarile mondiale de vehicule electrice vor atinge un maxim istoric in 2022, dar sunt necesare masuri in alte sectoare pentru atingerea obiectivului de emisii nete zero pana in 2050, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite Reuters. Intr-un anunt care insoteste o actualizare…

- Intr-un anunt care insoteste o actualizare a raportului Tracking Clean Energy Progress (TCEP), AIE a spus ca exista “semne incurajatoare de progres intr-un numar de sectoare”, dar a avertizat ca sunt necesare ”eforturi mai puternice” pentru a pune lumea ”pe calea atingerii emisiilor nete zero” pana…

- Producatorul auto francez Renault va controla 80% din lantul sau valoric de vehicule electrice mult inainte de obiectivul sau - anul 2030 - deoarece dezvolta parteneriate in domeniul bateriilor, a motoarelor electrice si a electronicii de putere, a afirmat joi directorul general Luca de Meo, transmite…

- Proprietarii de masini electrice care, normal, isi pun seara masina la incarcat acasa, depasesc clar plafonul de 255 kWh/luna din OUG de plafonare a preturilor la energie electrica. Site-ul Newsweek a analizat ofertele furnizorilor si pretul kW-ului la liber ajunge si 11,11 lei. Proprietarii de masini…

- Cel mai mare producator auto din lume, Toyota, a declarat miercuri ca va investi 730 de miliarde de yeni (5,3 miliarde de euro la prețurile actuale) pentru a lansa propria producție de baterii electrice in Japonia și Statele Unite intre 2024 și 2026, scrie AFP.