Cel mai nou membru al familiei Apple a fost lansat la mijlocul lunii septembrie. iPhone 13 mini este cel mai mic model al noii generații de iPhone-uri, cea de-a 13-a, care are ca exponent iPhone 13 Pro Max, cu un ecran de 6.7 inci. Anul trecut analizam varianta de iPhone 12 mini, care a fost catalogat ca un telefon de dimensiuni mici, dar nu și cu performance scazute. In ciuda faptului ca are un ecran de 5,4 inci, mult mai mic decat cel al telefonului iPhone 12, și-a pastrat cipul A14 Bionic, funcțiile de Night Mode și, bineințeles, formatul și designul „fraților mai mari”. IPhone 13 mini nu numai…