- Datoria publica a Statelor Unite este „nesustenabila” pe termen lung si „este timpul” sa remediem acest lucru, a afirmat duminica presedintele bancii centrale americane (Fed), Jerome Powell, intr-un lung interviu la postul CBS, noteaza AFP. „Pe termen lung, Statele Unite se afla pe o cale fiscala nesustenabila.…

- Pe ultima suta de metri. Catedrala Mantuirii Neamului ar urma sa fie inaugurata pe 30 septembrie anul viitor. Reporterii Observatornews au vizitat edificiul și il citeaza pe Vasile Banescu , purtator de cuvant BOR: „(…) Sub acest spațiu central care va fi aceasta piateta se va amenaja un spatiu subteran,…

- Tornade, inundații și furtuni de zapada, toate in același timp. Cu asta se confrunta Statele Unite, unde mai bine de 150 de milioane de oameni sunt afectați de aceste fenomene. Cel puțin patru oameni au murit, mai multe autostrazi au fost blocate și 1.000 de avioane au ramas la sol. Vremea rea i-a pus…

- SUA au cerut Israelului sa nu cauzeze daune civililor. Acest lucru a fost declarat de secretarul de stat american Antony Blinken in timpul unei intilniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Blinken insuși a anunțat acest lucru pe rețeaua de socializare X. In cadrul intilnirii, diplomatul american…

- La inceputul lunii februarie, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit Siria și Turcia. Acesta a fost urmat de o serie de replici puternice și de inca un seism major, care a avut loc doar cateva ore mai tarziu. Potrivit ONU, aproximativ 50 de mii de oameni si-au pierdut viața.Foto: ProfimediaNici…

- Nu cred ca putem contesta faptul ca animalele sunt prietenoase in mod surprinzator. Cat despre caine, se spune ca a fost primul prieten necuvantator al omului. Cainele a fost domesticit cu mii de ani in urma, adica undeva la aproximativ 15000 de ani in urma. Nu știm extraordinar de multe detalii, dar…

- Politia chemata in cartierul Far Rockaway la primele ore ale zilei de duminica a gasit victimele intr-o locuinta care fusese incendiata.Suspectul, un barbat, a injunghiat doi ofiteri de politie inainte de a fi impuscat de unul dintre politistii raniti. Suspectul a fost transportat la spital, dar a fost…

- Un fost ofițer al Forțelor Aeriene din Statele Unite rupe tacerea. (OFF) Un Obiect Zburator Neidentificat, stralucitor, rosu si de marimea unui teren de fotbal, a vizitat pamantul in urma cu 20 de ani. Pe 14 octombrie 2003 mai exact, la baza forțelor aeriene Vandenberg din California. Ofiterul a descris…