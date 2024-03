Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum fac periodic de o bucata de vreme, polițiștii suceveni i-au pregatit o surpriza unui copil care are printre jucarii mașini de poliție și care le spune parinților ca visului lui este sa devina polițist.Momentul a fost unul special, luni, 25 martie, cand Poliția Romani a marcat 202 ani ...

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (226) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist Descopar un poet. Unul care scrie despre vremea lui, despre toti si toate din preajma sa, despre timpul sau, despre cele aflate dincolo de sinele sau si chiar poeme pur si simplu. Nascut…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, va afla abia in luna martie daca va fi extradat in Statele Unite pentru acuzații de spionaj. Doi judecatori din cadrul Inaltei Curți a Marii Britanii vor analiza miercuri argumentele avocaților lui Assange, care susțin ca trimiterea lui in SUA ar fi o „negare flagranta…

- Andreea Marin are o relație deschisa cu fiica sa și i-a oferit o educație aleasa. Fosta prezentatoare i-a vorbit Violetei despre filtrele folosite pentru poze, iar reacția adolescentei a uimit-o pe mama ei.Violeta, in varsta de 16 ani, este deja implicata in multe proiecte, unde s-a oferit sa faca voluntariat.…

- Andreea Marin, in varsta de 49 de ani, are o relație speciala cu fiica ei, Violeta. Adolescenta este la varsta la care baieții incep sa o placa, iar fosta prezentatoare TV știe deja cum sa gestioneze momentul cand fiica ei o va anunța ca are un iubit.Intr-un interviu pentru fanatik.ro, Andreea Marin…

- SUCCES!… Medicul gastroenterolog Maria Enea intregeste echipa medicala a unitatii din orasul in care s-a nascut. Este medic rezident in ultimul an, are 29 ani, s-a nascut si a crescut in Barlad. In luna Decembrie a anului care tocmai s-a incheiat, doamna doctor a promovat consursul pentru ocuparea postului…

- Fotbalistul constantean Denis Alibec, originar din Mangalia, isi serbeaza astazi, 5 ianuarie 2024, ziua de nastere, atacantul, international al Romaniei, ajungand la 33 de ani.In prezent legitimat la Muaither SC, in Qatar, atacantul, international al Romaniei, a cucerit titlul cu Farul Constanta in…

- Atletul Benjamin Kiplagat a fost gasit mort in mașina in Eldoret, un simbol al gloriei atletismului din Kenya, fiind regiunea in care se antreneaza marea majoritate a celor mai buni alergatori ai momentului. Nascut in Kenya, Benjamin Kiplagat a concurat la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale…