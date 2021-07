Tort dulce de dovlecei Ingrediente: 150 g faina, 450 g dovlecei, 150 g zahar, 50 g unt, 3 oua, un plic praf de copt, 1 plic de zahar vanilinat, zahar pudra dupa gust, un praf de sare Mod de preparare: Spalați și zvantati dovleceii, apoi taiati-i felii foarte subtiri. Topiți 50 g de unt. Separați galbenușurile de albușuri. Bateți galbenușurile cu 150 g zahar, pana cand rezulta o compozitie usoara și pufoasa. Adaugați 150 g de faina cernuta cu praful de copt si cu zaharul vanilinat. Incorporati untul topit.Amestecati bine, apoi adaugati feliile de dovlecei. Bateți albușurile cu un praf de sare și incorporati-le in amestec.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente:65 g orez arborio, 6 masline Kalamata, patrunjel (dupa gust), un ardei gras rosu, 2 linguri mazare, o lamaie, 3 linguri ulei de masline, sare si piper dupa gust, 2 fileuri de somon , o lingura de caju.Mod de preparare:Puneti orezul la fiert. Amestecati din cand in cand ca sa nu se lipeasca.…

- De la finalul niciunei mese festive nu trebuie sa lipseasca un desert delicios. Daca vrei sa oferi altceva in afara de tradiționala pasca de Paște , poți opta pentru niște prajituri și fursecuri simple. Iata cele mai bune rețete de prajituri pentru Paște. Simple și delicioase! Dupa ce ai gustat din…

- Unul din cele mai apreciat preparate pentru masa de Paște este tradiționala pasca . Te invațam pas cu pas cum sa faci cea mai buna pasca fara aluat. Vei regasi in acest articol cele mai rapide și simple rețete de pasca fara aluat, cu stafide, branza dulce sau alte ingredinte delicioase. Cuprins: Rețeta…

- Oua umplute cu ton pot fi preparate atat pentru mesele festive, dar și in oricare alta zi in care ne dorim un aperitiv rapid, aspectuos și gustos. Ouale umplute cu ton sunt ușor de preparat și, in funcție de preferințe, le putem face cu o mare varietate de ingrediente. In plus, rețetele de oua umplute…

- Nu e Paștele complet fara anumite bucate pe masa, iar un stufat de miel nu trebuie sa lipseasca de Invierea Domnului . Pentru cei dornici sa incerce acest fel de mancare, iata mai jos cateva rețete de stufat de miel, ușor de pregatit. Stufat de miel – rețeta tradiționala Ingrediente stufat de miel –…

- Pantofii de sport – cum ar fi adidașii de tenis sau unele ghete de fotbal – sunt concepuți pentru a rezista la uzura riguroasa, dar se pot murdari rapid. Din fericire, atat pantofii din piele, cat și cei din țesatura pot fi curațați intr-o mașina de spalat. Daca nu sunteți sigur, consultați site-ul…

- Unul din cele mai gustoase preparate de Paște este tradiționala pasca . Daca vrei sa faci cea mai buna pasca cu branza, iți recomandam cateva rețete delicioase, rapide și ușoare. Cuprins: Pasca cu branza si smantana Pasca cu branza de vaci fara aluat Pasca cu branza dulce și stafide Pasca cu branza…

- Drob de ciuperci vegan, de post sau combinat cu carne de miel ori de pui. Indiferent ce varianta alegi, iata cateva rețete deosebite cu care poți sa-ți surprinzi familia. Drobul este o rețeta tradiționala de Paște, dar poate fi consumat oricand in timpul anului. Rețete de drob de ciuperci pot fi facute…