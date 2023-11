Stiri pe aceeasi tema

- Statul ar trebui sa ofere un exemplu de bune practici si sa isi faca "ordine in ograda", sustine presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, facand referire societatile care au cele mai mari datorii la bugetul de stat."In ultimul an, mediul de afaceri si-a facut…

- Un numar de 1.478 de societati comerciale din judet s-au clasat pe primele zece locuri ale Topului Judetean al Firmelor realizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Vaslui.Potrivit reprezentantilor institutiei, din analiza datelor financiare cuprinse in cele 7.867 de bilanturi de…

- Camera de Comerț și Industrie Iași a publicat lista firmelor din județ care s-au clasat in Topul Național al Firmelor. Clasamentele județene sunt realizate pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național, iar Topul Național al Firmelor este organizat de catre Camera de Comerț și Industrie…

- București, 2 octombrie 2023: Topul Național al Firmelor 2023, clasament realizat in exclusivitate de catre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), inregistreaza tendințe pozitive pentru toți indicatorii care au stat la baza realizarii acestuia, precum: numar de companii, cifra de afaceri, profit…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), cu sprijinul Primariei de sector, a organizat in Aula Carol I din sediul sau istoric Topul firmelor din sectorul 3, pentru a sarbatori performanțele in afaceri ale companiilor din aceasta unitate administrativ-teritoriala. La Gala de inmanare…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Camera de Comerț și Industrie a Statului Qatar, sub egida Ambasadei Statului Qatar in Romania, le propun firmelor sa faca afaceri in țara araba. Acestea pot participa la un Forum de Afaceri virtual, sub genericul ”Romania – Qatar: Investiții și oportunitați…