Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Alba Iulia in topul orașelor de NOTA 10: Ce criterii au fost aplicate pentru a stabili clasamentul Mai multe municipii din Romania, printre care și Alba iulia au fost incluse intr-un studiu realizat de Banca Mondiala, pentru a gasi orașele de Nota 10. In urma aplicarii mai multor criterii…

- Tutunul cu arome sau tigarile mentolate nu se vor mai gasi la vanzare in Romania de pe 20 mai. In tara sunt 4,2 de milioane de adulti fumatori, iar 16% dintre acestia fumeaza tigari mentolate. Romanii care fumeaza tigari mentolate mai au la dispozitie o zi sa iti faci provizii. De pe 20 mai,…

- Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan a prezentat date la zi referitoare la extinderea epidemiei SARS-CoV-2 in Romania. Potrivit datelor furnizate situația este sub control iar Romania se afla in topul statelor europene in ceea ce privește combaterea pandemiei de Covid-19. „Modul…

- Industria turismului este vitala pentru locurile de munca pe care le asigura in unele state membre ale Uniunii Europene, precum Grecia, unde, in anul 2017, acest sector era responsabil pentru 26% dintre locurile de munca in economia de business (exceptand sectorul financiar), urmat de Cipru (20%),…

- Cele mai disciplinate judete in ceea ce priveste reducerea iesitului in oras in scopuri de recreere sunt Bucuresti, Brasov, Cluj, Covasna si Suceava.Judetul cel mai indisciplinat in ceea ce priveste iesirile care nu sunt stric necesare este Teleorman. In topul judetelor indisciplinate se afla si Ialomita,…

- Asociatia Editorilor din Romania cere masuri imediate din partea Guvernului pentru ca activitatea in domeniul cultural, puternic redusa in ultimele doua saptamani, sa nu se opreasca de tot. Editorii spun ca industria cartii trece prin momente dificile, anunța news.ro.Conducerea AER sustine,…

- Timisoara se afla pe locul 5 in Romania intr-un top referitor la pretul biletelor la transportul in comun. Clasamentul este dominat de Cluj-Napoca, in timp ce la coada se afla Oradea si Craiova. La nivel mondial, cele ma scumpe bilete sunt la Londra si Dublin. The post Timisoara, locul 5 in Romania…

- Surpriza. Niciun angajator roman nu se afla in top 3 cei mai doriți angajatori din Romania. Google ocupa primul loc in topul celor mai doriti angajatori din Romania. Gigantul IT este urmat de Porsche, Amazon si Regina Maria in preferințele romanilor care iși cauta un loc de munca, potrivit unui studiu…