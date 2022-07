Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a anuntat, sambata, ca intarește masurile de securitate la frontierele cu Serbia si Croatia, pe motiv ca a constatat o crestere a numarului de migranti care vin in Europa pe ruta balcanica. Astfel, potrivit unui decret al premierului Viktor Orban, vor fi efectuate lucrari pentru a creste…

- Parlamentul finlandez a votat, joi, o lege care sa permita instalarea de bariere la granita tarii cu Rusia, precum si inchiderea frontierei de 1.300 km solicitantilor de azil in caz de ”circumstante exceptionale”, relateaza Reuters. Proiectul de lege privind pregatirea, desi contestat in ceea ce priveste…

- Alte doua cadavre au fost gasite, miercuri, de echipele de salvare care cauta persoanele disparute in urma prabușirii ghețarului din Alpii italieni, relateaza The Guardian. Numarul deceselor urca la noua. Victimele nu au fost inca identificate, dar se crede ca fac parte din același grup de alpiniști,…

- Parintii a doua fetite din SUA care ar fi murit dupa ce au facut o provocare virala de pe reteaua de socializare TikTok au dat in judecata platforma chinezeasca, acuzand ca „algoritmii periculosi” sunt vinovati de decesul micutelor de opt si noua ani, relateaza The Guardian. Familiile celor doua fete…

- Oficialii din domeniul sanatatii publice au declarat un incident national dupa ce au gasit dovezi ale transmiterii comunitare a virusului care cauzeaza poliomielita in urma unui control de rutina al canalizarii, relateaza The Guardian. Agentia pentru Siguranta Sanatatii din Marea Britanie (UKHSA) a…

- Israel si Elvetia au confirmat in ultima zi cazuri de variola maimutei, astfel ca numarul tarilor care au semnalat infectia a ajuns la 14, relateaza bbc.com. Ambele tari au precizat ca au identificat cate o persoana infectata, insa Israel a mentionat ca investigheaza si alte cazuri suspecte. Israelianul…

- Primarul ucrainean al orașului Mariupol, Vadim Boychenko, a declarat sambata ca inmormantarile in masa in gropi de mica adancime din oraș și defectarea sistemelor de canalizare ar putea provoca o criza de sanatate, transmite „The Guardian”. El a adaugat ca ploile de vara amenința sa contamineze sursele…

- Aproximativ 8.000 de trupe ale armatei britanice vor lua parte la exercitii in Europa de Est pentru a combate agresiunea rusa intr-una dintre cele mai mari desfasurari de dupa razboiul rece, scrie The Guardian. Zeci de tancuri vor fi desfasurate in tari, din Finlanda pana in Macedonia de Nord, in aceasta…