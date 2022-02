Stiri pe aceeasi tema

- Mii de protestatari au marsaluit marti pe strazile din Buenos Aires pentru a denunta acordul dintre guvern si FMI cu privire la rambursarea unui imprumut in valoare de 44 de miliarde de dolari. Manifestantii s-au adunat in fata palatului guvernamental si i-au cerut presedintelui Alberto Fernandez…

- Bruce Springsteen este pe primul loc in topul celor mai bine platiti muzicieni din lume in 2021, cu 590 de milioane de dolari stransi, urmat de Jay-Z cu 470 de milioane de dolari si Paul Simon, care a castigat 260 de milioane de dolari. Singura femeie din clasament, Tayor Swift, este pe locul zece…

- Cel puțin trei persoane, printre care și o mama cu copilul ei, au decedat in urma unui accident tragic produs in Georgia. Autobuzul in care aceștia se aflau s-a prabușit intr-o prapastie. Alți cinci pasageri au fost transportați la spital.

- Primaria Timișoara a lansat licitația pentru servicii de proiectare in vederea realizarii obiectivului de investiție „Modernizare spațiu public – zona cuprinsa intre bulevardul Cetații, strada Gheorghe Lazar, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului – zone verzi, infrastructura rutiera, utilitați…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproximativ 1219 de apeluri la numarul de urgența 112 și au fost direcționate catre Serviciul de Ambulanța București-Ilfov.Aproximativ 127 dintre aceste apeluri care prezentau simptome specifice Covid-19.Cadrele medicale s-au obisnuit. An de an, sute de persoane…

- Muzicianul american Bruce Springsteen si-a vandut companiei Sony Music intreg catalogul muzical si creatiile pentru 500 de milioane de dolari, potrivit Billboard, depasind vanzarea muzicii lui Bob Dylan catre Universal, anul trecut, pentru aproximativ 400 de milioane de dolari. Reprezentantii celor…

- Muzicianul american Bruce Springsteen si-a vandut companiei Sony Music intreg catalogul muzical si creatiile pentru 500 de milioane de dolari, potrivit Billboard, depasind vanzarea muzicii lui Bob Dylan catre Universal, anul trecut, pentru aproximativ 400 de milioane de dolari, informeaza News.ro .…

- Pana la 4,1 milioane de persoane care lucreaza pentru aplicatiile de ride-hailing sau care livreaza mancare ar putea fi reclasificate ca angajati potrivit unui plan avut in vedere de Comisia Europeana destinat imbunatatirii drepturilor angajatilor din sectorul economiei informale.