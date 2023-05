Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Tiriac a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa ca in 2023 va organiza sase turnee ITF in Romania, care impreuna cu WTA125 Tiriac Foundation Trophy de la Bucuresti vor forma un circuit propriu.„Fundatia Tiriac anunta dezvoltarea circuitului propriu de turnee de tenis ITF si WTA125 in…

- Șapte tineri au fost reținuți de procurorii DIICOT in dosarul Meduza, privind traficul de droguri in liceele din București, unul dintre aceștia fiind minor. Traficul de droguri de risc și de mare risc avea loc in licee de elita din Capitala. Este consumul de droguri un fenomen in școlile romanești?…

- bnca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 24 martie 2023, o moneda din aur si o moneda din argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constitutiei Romaniei Mari, informeaza Agerpres. Aversul monedei din aur reda cupola Palatului Adunarii Deputatilor din Bucuresti,…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza astazi, in circuitul numismatic, o moneda de aur și o moneda de argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constitutiei Romaniei Mari. Anunțul a fost facut de BNR.Aversul monedei din aur reda cupola Palatului Adunarii Deputatilor din Bucuresti, in perioada interbelica,…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu ministrul Agriculturii din Iordania, Khalid Al-Hanifat. Potrivit Guvernului, discutiile, la care au participat si ministrul Agriculturii, Petre Daea, si ambasadorul Regatului Hashemit al Iordaniei la Bucuresti, Sufyan…

- Masura plasarii in custodie dispusa de autoritatile germane din districtul Heide, Saxonia Inferioara, Germania, in aprilie 2021, pentru cei sapte copii ai familiei Furdui a fost revocata si pentru ultimul dintre acestia, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, sambata.…