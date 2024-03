GTS Telecom: Interes crescut pentru personalizarea serviciilor cloud Pe fondul digitalizarii accentuate, companiile din Romania aloca bugete superioare soluțiilor personalizate de stocare și securizare a datelor in cloud. Performanțele superioare motiveaza clienții sa opteze pentru migrarea serverelor on-premises catre soluții cloud. GTS Telecom, principalul furnizor de soluții de tip Public Cloud din Romania, investește constant in dezvoltarea capacitații centrelor sale de date din București și Cluj-Napoca. Ce sunt soluțiile personalizate și cum o alegi pe cea potrivita afacerii tale? La aceste intrebari vor raspunde specialiștii GTS Telecom intr-un webinar gratuit,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

