Stiri pe aceeasi tema

- Din 1 iunie 2019, pana la 1 iunie 2020, Kaji a castigat 29,5 milioane de dolari iar videoclipurile lui au fost vizualizate de 12,2 miliarde de ori. Este urmat de Doanldson, un nou intrat in lumea YouTube, care a avut incasari de 24 de milioane de dolari si trei miliarde de vizualizari. Pe locul trei…

- Cel mai bine platit YouTuber din lume este un copil de 9 ani, Ryan Kaji. Acesta a caștigat aproape 30 de milioane de dolari doar in 2020. Este al treilea an consecutiv cand baiatul reușește aceasta performanța, informeaza The Guardian . Ryan Kaji a caștigat anul acesta 29,5 milioane de dolari din canalul…

- Ryan Kaji, 9 ani din Texas, este cel mai bine platit YouTuber din lume in 2020, cu aproape 30 de milioane de dolari. Ryan a mai reușit sa fie cel mai bine platit și in ultimii trei ani, informeaza The Guardian.Ryan Kaji a caștigat anul acesta 29,5 milioane de dolari din canalul de YouTube, ”Ryan`s World”,…

- Ryan Kaji, un copil de 9 ani din Texas, a devenit cel mai bine platit YouTuber din lume al acestui an, dupa ce a caștigat aproape 30 de milioane de dolari doar in 2020. Este al treilea an consecutiv cand baiatul reușește aceasta performanța, informeaza The Guardian, citat de digi24.

- Un baiat de 9 ani, pe primul loc in topul Forbes al celor mai bine platite staruri de pe YouTube. Clipurile cu care a caștigat 29,5 mil. dolari, in ultimul an Ryan Kaji, un baiat american in varsta de noua ani, s-a clasat pentru al treilea an consecutiv pe primul loc in topul Forbes dedicat celor mai…

- Ryan Kaji, un copil de 9 ani din Texas, a devenit cel mai bine platit YouTuber din lume al acestui an, dupa ce a caștigat aproape 30 de milioane de dolari doar in 2020. Este al treilea an consecutiv cand baiatul reușește aceasta performanța, informeaza The Guardian.

- Ryan Kaji, 9 ani, un copil din Texas, este cel mai bine platit YouTuber din acest an. Baiatul a reușit aceasta performanța atat in 2018, cat și in 2019, informeaza The Guardian. Ryan Kaji a caștigat 29,5 milioane de dolari de pe "Ryan’s World", canalul sau de YouTube, precum și o suma estimata la 200…

- Vedeta de televiziune Khloe Kardashian si-a vandut casa din Calabasas (California) pentru suma de 15,5 milioane de dolari, un pret record pentru acest oras, scrie Variety, potrivit news.ro.Pretul vanzarii este mai mult decat dublul celui platit pentru resedinta in urma cu sase ani (7,2 milioane de…