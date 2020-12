Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 a adus o mulțime de schimbari in viața noastra, unele mai stranii ca altele. Dar chiar și așa, exista multe lucruri pe care le-am invațat anul acesta despre noi, importanța unei vieți sociale și a calitații in felul in care ne petrecem timpul liber. In acest mod am beneficiat de tot acest…

- Celebra publicație Rolling Stone a realizat un top al celor mai bune 10 piese din 2020. Deși suntem siguri ca primul loc nu va va surprinde deloc, de alte locuri din clasament probabil ca veți fi surprinși. Topul Rolling Stone, mai jos: 10. The Chicks – Gaslighter 9. Harry Styles – Adore You 8. Fiona...…

- E din nou perioada aia din an in care facem bilanțul. De data asta in muzica. Cele mai ascultate și bune piese din acest an, in a opinia revistei Billboard, sunt aici. Topul este condus de piesa Arianei Grandei in colaborare cu Lady Gaga, „Rain On Me”, urmata de „Blinding Lights” de la The Weeknd...…

- Materiale care ofera textura și culori reale Cel mai bun material de imprimare 3D pentru orice lucrare depinde in principal de aplicația dorita. Materialele de imprimare 3D ofera atribute variind de la proprietați mecanice superioare la textura și culori reale. Materiale termoplastice comune Termoplastele…

- “Songbook for Christmas” este o colecție de piese festive lansate anterior, dedicate celei mai frumoase perioade din an. EP-ul conține șase piese, lansate de Ellie Goulding de-a lungul carierei. De la coverul de Craciun pentru piesa “Your Song” (Elton John), la piesa “The Writer” a lui Ellie Goulding,…

- Shazam – aplicația cu ajutorul careia idendifici piese pe care nu le cunoști – a publicat un top al celor mai cautate piese de la apariția app-ului. Tu ai cautat vreuna din ele? 20. Someone you loved – Lewis Capaldi 19. OMI – Cheerleader (Felix Jaehn Remix) 18. SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix) 17....…

- Irina Rimes este una din cele mai versatile artiste din Romania, putand imbina ușor atat piese precul „Visele” sau „Cosmos”, dar și piese precum „Baga” sau Singuri. Artista a fost invitata la Urbanist Session, show-ul de pe Youtube unde artiști din underground sau mainstream vin sa cante. Ia-ți șapte…

- Monoir – producatorul care a reușit sa cucereasca publicul internațional cu materialele sale a revenit toamana aceasta cu o piesa noua, o colaborare cu Eneli. ‘ 3 to 1‘ se numește, iar Monoir a vorbit pe Virgin Radio despre cum a luat naștere acest proiect. Cat l-am prins, nu aveam cum sa nu ii punem...…