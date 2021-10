Top 9 laptopuri marca Lenovo: Cum îl alegi pe cel mai bun Laptopurile din gama Lenovo sunt foarte puternice și versatile, putand fi utilizate atat pentru activitațile workstation, dar și pentru gaming și film. Descopera cele mai puternice laptopuri Lenovo ThinkPad de la alienstore.ro și alege modelul ideal pentru nevoile și dorințele tale! Lenovo: Workstation ThinkPad P17 Gen2 Workstation-ul ThinkPad P17 Gen2 este un produs plus performant de la Lenovo, ideal pentru toate activitațile și programele ce necesita multe resurse. Este un model din 2021, high-end class, cu procesor i9 din a 11-a generație, stocare SSD de 1TB, memorie RAM de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

