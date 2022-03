Tonik Obiektiv – O adiere de vant (videoclip nou)

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an extraordinar, plin de hit-uri și succese, Olivia Addams revine cu o noua piesa in limba engleza – “Never Say Never”. In spatele optimismului și energiei transmise de melodie, exista un mesaj mai profund transmis de catre Olivia. In momentele cand ne dam seama ca viața trece pe langa noi,…

- Atacul a avut loc, vineri, intr-o escaladare a conflictului de acolo, potrivit unui oficial guvernamental, a unor grupuri internaționale de ajutor și a rebelilor care controleaza zona.In orașul nordic Saada, langa granița cu Arabia Saudita, Spitalul Republicii a primit in jur de 70 de morți și 138 de…

- Dupa mai multe piese și videoclipuri de succes lansate iata ca Tonik Obiektiv a revenit cu o noua colaborare de succes pentru piesa “Intre vis și pasiune”. Este vorba de “o colaborare cu STH , membru al trupei Sunet Fin, și Kashy, ex “X Factor“. Tonik Obiektiv a revenit in atenția fanilor cu o noua…

- Ministerul Afacerilor Interne a ales sa foloseasca autospecialele din dotare pentru a transmite un mesaj de Craciun. Astfel, intr-un clip postat pe pagina oficiala de Facebook, Ministerul de Interne a utilizat luminile autospecialelor pe ritm de colind. Clipul a adunat peste 55.000 de vizualizari in…

- Dupa lansarea pieselor “Cine?” si „Orasu„” alaturi de DaffOne si Tonik Obiektiv, Shayan se intoarce cu un nou single, „Actori de cinema“. Acesta este cel de-al doilea single extras de pe viitorul sau album de studio. Piesa a fost scrisa si compusa de catre Shayan, productia si mix/masterul fiind realizate…

- Cantautoarea NAVI incheie anul cu o lansare-surpriza: un duet cu Cezar Habeanu, artistul care și-a petrecut ultimii ani cladind o cariera ca muzician de strada in Dublin și acum a revenit in Romania. “Sweet Escape”, noua lor piesa, este la o intersecție de stiluri și de stari, fiind o balada pop-rock-R’n’B…

- Jimmy Fallon a facut echipa cu invitata sa frecventa, Ariana Grande, si senzatia momentului, Megan Thee Stallion pentru piesa de sarbatori “It Was A … (Masked Christmas)”, insotita si de videoclipul oficial.Track-ul a fost scris de Jimmy Fallon impreuna cu Rami Yacoub, Ido Zmishlany si Myles William,…

- Tonik Obiektiva lansat un single nou, impreuna cu DaffOne si Shayan. Productia instrumentalului a fost realizata de catre Co2peru. Inregistrarile audio s-au efectuat la AudioGate Records si Sayonara Sound. Single-ul “Orașu‘“se regaseste pe albumul „Simpli trecatori“, iar videoclipul a fost regizat,…