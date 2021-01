Actorul Toni Grecu, internat la Matei Balș sambata, 16 ianuarie, cu COVID, i-a povestit soției sale ca „din prima zi i-a fost frig”, dar apoi, in cateva zile, a revenit cu un telefon și a spus ca problema s-a rezolvat prin aeroterme aduse in saloane. Jurnaliștii de la Libertatea au discutat cu Cristina Grecu, soția lui Toni […] The post Toni Grecu, internat in saloanele incendiate de la Balș: “A fost frig, dar ne-au adus aștia aeroterme și s-a rezolvat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .