Stiri pe aceeasi tema

- Cu totii visam - dupa ani de zile in campul muncii si dupa ce acumulam mai multa experienta - la propria noastra afacere. Unii reusesc sa duca la bun sfarsit un altfel de proiect si sa aiba si succes, in timp ce pentru altii ramane doar un vis frumos. Important este insa sa nu va abandonati…

- Holul este adesea unul dintre cele mai neglijate spații din casele noastre, un spațiu de stocare pentru incalțaminte, paltoane, poșete, chei și toate celelalte obiecte pe care le iei in fuga in ultimul moment...

- Descoperire macabra intr-o locuinta din Braila. Un barbat de 70 de ani a fost gasit fara suflare, in urma unei sesizari facute de o vecina. Braileanul ar fi fost ucis chiar de sora lui, in varsta de 72 de ani.

- Medicul Mircea Beuran, prin acțiunile sale, a transformat o institutie publica de prestigiu in propria "piata de desfacere", e de parere judecatorul de la Tribunalul Bucuresti in motivarea deciziei prin care a decis plasarea acestuia in arest la domiciliu. Beuran este acuzat intr-un dosar instrumentat…

- UPDATE – Senatorul PSD Florian Bodog a declarat miercuri, la dezbaterea motiunii de cenzura, ca un Guvern care da vina pe Parlament pentru propria incompetenta trebuie sa plece. ‘Un Guvern care da vina pe Parlament pentru propria sa incompetenta trebuie sa plece. Un Guvern care fuge de o dezbatere parlamentara…

- Seara trecuta in jurul orei 20 pompierii turdeni au fost solicitați pentru o deblocare de persoana pe strada Tineretului din localitate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- A trai in propria casa este visul fiecaruia. Este foarte posibil sa-l realizam, dar, pe langa investitiile financiare, aceasta necesita cunoasterea complexitatii constructiilor individuale. Este important sa intelegem care este designul caselor. Exista o serie de actiuni obligatorii, dar sunt pasi foarte…

- Unele femei sunt de obicei mai greu de cucerit, fiind trecute prin viata si constiente de posibilele greseli pe care un barbat poate sa le faca. Ei bine, asta se intampla si in cazul nativelor din zodia Rac, care nu se lasa asa usor. Drept urmare, isi venim in ajutor cu cateva sfaturi pentru a le da…