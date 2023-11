Stiri pe aceeasi tema

- „Asemenea stire s-a nascut fie, probabil, dintr-o neglijenta a postului care a difuzat aceasta informatie, fie din oarece motive «strategice - electorale» pe care nu le inteleg”, transmite senatorul liberal Toma Petcu despre informațiile aparute in presa privind plecarea la PSD a 25 de primari din PNL…

- Prim vicepresedintele PNL Giurgiu, senatorul Toma Petcu, a precizat ca informatiile din spatiul public potrivit carora 25 de primari din organizatia liberala ar fi „migrat” la PSD sunt false. „Mentionez faptul ca, in ultimele doua saptamani, am avut doua intalniri regionale, pe zonele de sud si nord…

- "Partidul Național Liberal este cel care a susținut intotdeauna creșterea pensiilor in condiții sustenabile. Legea, care a fost astazi aprobata in ședința de guvern, are la baza patru principii pe care le-am agreat in coaliție: contributivitate, stabilitate, solidaritate și egalitate. Intotdeauna, noi,…

- Partidul National Liberal (PNL) va merge separat de social-democrati la toate cele patru randuri de alegeri care vor avea loc anul viitor, a anuntat, vineri, prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan."PNL a decis, prin vot, sa mearga separat de PSD la toate cele patru randuri de alegeri din 2024. In…

- Intrat pe listele USR Sibiu in Senat, Claudiu Mureșan și-a anunțat marți inscrierea in PSD. ”Senatorul USR de Sibiu Claudiu Mureșan a decis sa se alature grupului parlamentar PSD și sa devina membru al echipei PSD Sibiu. Inainte de partide, conteaza intotdeauna oamenii, iar Claudiu Mureșan este un om…

- Un numar de 38.332 de firme au fost radiate la nivel national in primele sapte luni din 2023, cu 6,52% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Romania este in topul clasamentului european, cand vine vorba de animale de companie, iar cainii sunt prezenți in multe locuințe. Unii proprietari prefera rase considerate periculoase, cum ar fi Pit Bull ori Boerbull, transmite site-ul știrileprotv.ro. Atunci cand inregistram cainele la poliție trebuie…

- Un barbat din localitatea Trestieni a gasit, in aceasta dupa-amiaza, in podul casei, un obiect ce parea a fi un proiectil. Aceasta decoperta acoperișul in momentul in care a vazut muniția și a cerut ajutorul autoritaților. „La caz s-au deplasat pirotehnicienii din cadrul ISU Giurgiu și un echipaj de…