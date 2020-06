Cantaretul Tom Jones, care va implini duminica varsta de 80 de ani, a declarat intr-un interviu radiofonic ca refuza ideea de a se retrage din activitatea muzicala si este convins ca va lansa in curand o noua piesa de mare succes, informeaza contactmusic.com. "Oamenii ma cunosc pentru ca am lansat piese precum 'Sex Bomb', 'Delilah' si altele. Nu ca n-as face-o din nou, as putea lansa o noua piesa de mare succes precum 'Sex Bomb', nu se stie niciodata, nu exclud aceasta posibilitate", a declarat Tom Jones pentru BBC Radio 2, care a difuzat documentarul "Sir Tom's Medical…