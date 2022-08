In condițiile in care navele port-container sunt disponibile la suprapreț, cand costul transportului maritim a crescut vertiginos, navele cu vele sunt din nou atractive pentru companii. Unele companii iau masuri drastice pentru a face fața piețelor nesigure de astazi, cum ar fi revenirea la transportul de marfuri cu nave cu vele. Prețurile transportului maritim au […] The post Toate panzele sus! Razboiul din Ucraina și prețul energiei schimba transportul maritim first appeared on Ziarul National .