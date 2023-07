Stiri pe aceeasi tema

- Prințul George și Prințesa Charlotte au furat toate privirile spectatorilor la finala masculina de la Wimbledon, unde au venit impreuna cu parinții lor, William și Kate. Cei doi prinți au trait cu emoție fiecare moment din finala dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz, iar gesturile și momentele lor…

- Invins de Carlos Alcaraz in finala epica de la Wimbledon, decisa in cinci seturi de colecție, Novak Djokovic i-a facut o caracterizare world-class ibericului. „Am caștigat niște finale epice pe care am fost foarte aproape sa le pierd. Poate ca aceasta este o afacere corecta, sa pierd un meci ca acesta.…

- Carlos Alcaraz (Spania, locul 1 ATP) a caștigat in premiera turneul de la Wimbledon, dupa o finala de cinci seturi cu Novak Djokovic (Serbia, 2 ATP). La doar 20 de ani, Alcazar a intrerupt seria de patru finale consecutive caștigate de Djokovic la Wimbledon. Spanionul s-a impus in finala turneului de…

- Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in finala pe sarbul Novak Djokovic, in cinci seturi, cu 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Finala care i-a opus pe cei mai buni jucatori ai lumii in momentul de fata a fost una disputata, Alcaraz…

- Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, meci contand pentru finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, duminica, 16 iulie, de la ora 17:00, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 2.

- Novak Djokovic, 36 de ani, #2ATP, va disputa duminica, de la ora 16:00, a noua sa finala la Wimbledon contra lui Carlos Alcaraz, 20 de ani, #1ATP. In penultimul act, el a pierdut un punct pentru obstrucție in urma deciziei arbitrului de scaun. ...

- Carlos Alcaraz s-a calificat in semifinale la Roland Garros. Spaniolul l-a invins fara drept de apel in sferturile turneului de Grand Slam pe grecul Stefanos Tsitsipas, scor 6-2, 6-1, 7-6. In semifinale, Carlos Alcaraz il va intalni pe fostul lider mondial, Novak Djokovic. Roland Garros 2023 | Carlos…