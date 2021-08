Toate cardurile bancare vor fi schimbate în curând Toate cardurile bancare vor fi schimbate in curand Mastercard, unul dintre cei mai mari procesatori de plați din lume, anunța renunțarea la banda magnetica de pe cardurile sale emise de banci. Compania spune ca sistemele de securitate din prezent sunt mult mai avansate decat benzile magnetice tradiționale, in timp ce sistemele contactless sunt acum dominante […] Articolul Toate cardurile bancare vor fi schimbate in curand apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Platile contact-less care pot fi efectuate folosind cardul sau smartphone-ul au crescut cu mai mult de un miliard in primul trimestru al anului 2021. Mastercard spune ca varianta cu cip si noile carduri biometrice care utilizeaza amprente digitale ofera o securitate mai mare. Firma sustine ca este prima…

- In urmatorii ani, Mastercard incepe sa elimine treptat benzile magnetice de pe cardurile sale de credit și de debit, transmite Agenția Mediafax, citand compania. Operațiunea va incepe in 2024, data la care banda magnetica nu va mai fi necesara pentru noile carduri emise in Europa, iar din…

- Incepand cu 1 iulie 2021 se vor ajusta prețurile/tarifele la serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare prestate de S.C. Apa Canal 2000 S.A., conform condițiilor impuse in strategia pentru accesarea de fonduri europene și realizarea investițiilor prevazute in „Proiectul regional de dezvoltare…

- Pitești: Masuri pentru combaterea raspandirii ambroziei Primaria Municipiului Pitești informeaza cetațenii ca in conformitate cu Legea nr. 62/2018 cu modificarile și completarile ulterioare, proprietarii sau deținatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa,…

- Cerșetori amendați in centrul Piteștiului In data de 08.06.2021, polițiști locali din cadrul Serviciului Siguranța Publica – Biroul Ordine Publica, au acționat in zona centrala a municipiului Pitești, in vederea depistarii, identificarii și sancționarii persoanelor care apelau la mila publica, fie in…

- UPDATEPacienții evacuați vineri dimineața de la Spitalul de Boli Cronice Calinești, dupa ce la etajul unu al unitații a fost semnalat fum, au revenit in saloane. „Nu sunt victime, toți pacienții au revenit in saloane, echipajele medicale de urgența s-au retras”, a transmis Ministerul Sanatații Peste…

- Programate pentru marți, 1 Iunie, suita de activitați recreative, sportive și artistice dedicate sarbatorii Zilei Copilului, vor fi amanate pana duminica, 6 Iunie. Decizia a fost luata din cauza condițiilor meteo nefavorabile, de ploi abundente și vreme schimbatoare care se anunța pentru zilele urmatoare.…

- CNAIR a semnat contractul de proiectare pentru trei noduri rutiere noi pe Autostrazile A1, A2 si A3 Compania de Drumuri a semnat contractele pentru proiectarea a trei noduri rutiere noi pe A1, A2, si A3, cele trei autostrazi care pornesc din Bucuresti. Astfel, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, noul…