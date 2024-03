Primarul Cristian Gentea a oferit mărțișoare muncitoarelor de la Salpitflor și Salubritate în zorii zilei Primarul Cristian Gentea a oferit primele marțișoare la ora 07:15, doamnelor și domnișoarelor de la Salpitflor și Salubritate, in locul in care iși iau uneltele și din care pleaca in sectoarele de lucru. “Primul marțișor l-am oferit in zorii zilei de 1 martie, harnicelor doamne care ne infrumusețeaza spațiile publice și pastreaza curațenia orașului nostru: […] Articolul Primarul Cristian Gentea a oferit marțișoare muncitoarelor de la Salpitflor și Salubritate in zorii zilei apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

