Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele ore, 18 utilaje au acționat pe strazile principale și secundare ale Piteștiului și sunt in continuare pregatite sa intervina in funcție de volumul ninsorilor. Primarul Piteștiului le-a mulțumit pentru promptitudine angajaților de la Salubritate 2000 SA, Salpitflor, ADP și Poliția Locala.…

- 18 de utilaje intervin pentru deszapezire in Pitesti, a anunțat primarul Cristian Gentea: “18 utilaje (16 autobasculante cu lama si sararița, un tractor și un multicar) au acționat pe axele principale ale Piteștiului, iar acum intervin pe cele secundare! Le mulțumesc pentru promptitudine colegilor de…

- In cursul zilei de ieri, principalele misiuni ale efectivelor Ministerului Afacerilor Interne au fost asigurarea interventiei eficiente in situatii de urgenta, mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea faptelor ilegale, cresterea gradului de siguranta rutiera si supravegherea…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Ramona Olaru spune zilnic glume la Neatza cu Razvan și Dani și reușește de fiecare data sa le aduca zambetul pe buze tuturor. In ediția din aceasta dimineața, asistenta TV s-a autoironizat. Iata ce banc a dezvaluit vedeta!

- Horoscopul zilei de 16 decembrie 2023. Berbecii trebuie sa se axeze mai mult pe carieraHoroscopul zilei de 16 decembrie 2023 spune ca Berbecii trebuie sa se axeze mai mult pe cariera. Nativii acestei zodii sunt sfatuiți ca in aceasta perioada sa iși revizuiasca ambițiile și planurile și sa aiba ami…

- Horoscopul zilei de 12 decembrie 2023. Sagetatorii caștiga o suma importanta de baniHoroscopul zilei de 12 decembrie 2023 spune ca Sagetatorii caștiga o suma importanta de bani. Este o perioada prospera pentru acești nativi organizați și muncitori. Calculele lor vor ieși mai bine decat și-au imaginat…

- Sarbatorile zilei de 7 decembrie - Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Arges; Sf. Ier. Ambrozie, episcopul MediolanuluiOrtodoxe Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Arges; Sf. Ier. Ambrozie, episcopul Mediolanului Greco-catolice Sf. aep. Ambrozie al Milanului Romano-catolice…

- 1 Decembrie a adunat sarbatoarea celor mici de la gradinițele și școlile din comuna Mireșu Mare. „Copiii din din satul Tulghieș au pus pe scena o serbare inedita dedicata Zilei de 1 Decembrie. Asemenea serbari au avut loc in mai multe școli și gradinițe din comuna noastra. Mulțumiri directorului școlii,…