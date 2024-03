Pompier în timpul liber, intervenție de urgență în zorii zilei: Cortul de lângă el a luat foc; două persoane erau înăuntru Un pompier aflat in timpul liber a avut parte de o intervenție de urgența in zorii zilei. Aflat la pescuit, a observat cum cortul de langa el, in care se aflau doua persoane, a luat foc. Un barbat a ramas in cort și doar intervenția sa prompta a facut ca incidentul sa nu se transforme intr-o tragedie. „Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, in urma cu puține momente, pentru a stinge un incendiu care s-a manifestat la un cort de camping, pentru doua persoane, amplasat in apropierea lacului din comuna Ciurila. In cort dormeau doi barbați, iar unul dintre ei s-a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

