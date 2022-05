TNB participă cu spectacolul „Trei Surori. Un scenariu (ne)firesc de liber” la Festivalul Internațional Kontakt Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti participa cu spectacolul „Trei surori. Un scenariu (ne)firesc de liber” dupa Cehov, in regia lui Radu Afrim, in calitate de invitat, la Festivalul International de teatru Kontakt de la Torun, Polonia. Reprezentatia va avea loc joi, de la ora 18,00 (ora locala), pe scena mare a foarte modernului Centru Cultural si de Congrese Jordanki din Torun si va fi urmata de o intalnire cu presa si cu spectatorii. Spectacolul live va fi transmis si in direct, prin platforma proprie de streaming online (VOD) a festivalului. Din distributie fac parte Raluca Aprodu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

