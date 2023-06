Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani din Chișinau a fost reținut in flagrant de polițiștii Capitalei in timp ce incerca sa plaseze droguri in ascunzișuri. Astfel, in timpul documentarii, suspectul a predat polițiștilor 16 pachețele de tip zip-lock, pe care urma sa le plaseze in sectorul Buiucani din Capitala.…

- Alte 10 leagane pentru adulți au aparut in capitala. De data aceasta construcția a fost instalata langa un lac din Parcul Dendrariu, in sectorul Buiucani din municipiu. Anunțul a fost facut de primarul Ion Ceban, care a publicat și imagini video pe rețele cu instalația.

- In zilele de 10 și 11 iunie 2023, in sectoarele capitalei, vor fi desfașurate diverse iarmaroace și tirguri cu produse și marfuri autohtone. Acțiunile au drept scop susținerea producatorilor locali și asigurarea locuitorilor capitalei cu marfuri agricole de sezon, transmite Noi.md. In sectorul Buiucani,…

- Marți, in Capitala, doua mașini s-au tamponat in plin, ambele fiind proiectate pe trotuar. Accidentul s-a produs in a doua parte a zilei de marți, 23 mai, la intersecția strazilor Alba Iulia și Ion Pelivan din sectorul Buiucani. Astfel, in imaginile, surprinse de martori, se poate observa ca la fața…

- Mai multe lazi cu roșii și ardei au ajuns, sambata dupa-amiaza, pe o șosea din județul Giurgiu, dupa un accident.Accidentul a avut loc pe DN5, la ieșire din localitatea Calugareni, pe sensul de mers spre Capitala, informeaza Mediafax. CITESTE SI Trei romani au dat lovitura: echipa lor a promovat…

- Sambata, doua mașini s-au lovit pe strada Vasile Lupu, din sectorul Buiucani al Capitalei. In urma impactului, traficul rutier din zona este ingreunat. Din ferecire, persoane ranite nu sunt, declara martorii. „Accidentul a fost inregistrat astazi, la ora 10:05. Impactul a avut loc intre doua automobile,…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a violat o minora, acum 4 ani, intr-o hala dintr-o piața din Chișinau. Individul, care trebuie sa faca 8 ani de pușcarie, este cautat de oamenii legii. Potrivit Procuraturii Generale (PG), totul s-a intamplat in noaptea de 18 august 2019, intr-o hala din incinta unei…

- Poliția spune ca, de la inceputul anului, o tanara de 18 ani, complicele unui deținut de 22 de ani din Penitenciarul 13, a sunat de cinci ori la Serviciul Unic de Urgența 112, comunicand despre minarea Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani. Oamenii legii spun ca unul dintre apeluri a fost facut chiar…