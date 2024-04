Stiri pe aceeasi tema

- Contributia la sanatate de 10% va fi perceputa in cazul concediilor medicale acordate pentru boli obisnuite, carantina si reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Ce se va lua in calcul la stabilirea pensiei. Anunțul facut de Simona Bucura OprescuMinistrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit miercuri seara despre concediile care sunt considerate vechime pentru stabilirea pensiei. Sunt avantaje pentru femei, spune ministrul.

- Noul document legislativ, Legea Pensiilor, aduce mai multe modificari in privința perioadelor luate in calcul. Așa se face ca, mai nou, reprezentanți ai CNPP vorbesc despre ce perioade nu sunt luate in calcul pentru pensie.

- Pensii 2024 – noua lege a pensiilor: Perioadele care nu vor fi luate in considerare la calculul pensiei Pensii 2024 – noua lege a pensiilor: Perioadele care nu vor fi luate in considerare la calculul pensiei Doina Parcalabu, fostul președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, a anunțat care sunt,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat vineri, 16 februarie, ca majorarile de pensii sau de salarii aplicate de la 1 ianuarie nu vor fi luate in calcul la stabilirea ajutorului de incalzire pentru familiile vulnerabile, informeaza News.ro. Decizia de exceptare vizeaza 800 de mii de familii, a adaugat premierul.Marcel…

- Guvernul are pe masa un act normativ care asigura in continuare persoanelor din categorii vulnerabile dreptul la ajutorul de incalzire și suplimentul pentru energie, pentru cat a ramas din sezonul rece.„Astfel, majorarile de pensii sau salarii de la 1 ianuarie nu vor fi luate in calcul la stabilirea…

- Orele suplimentare, primele in bani și al 13-lea salariul, luate in considerare la recalcularea pensiei Recalcularea pensiei va include orele suplimentare, primele in bani și al 13-lea salariu. Casa de Pensii a finalizat normele de implementare pentru noua lege, programata sa intre in vigoare din toamna,…

