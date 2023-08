Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona l-a vandut pe Nico Gonzalez (21 de ani, mijlocaș central) la FC Porto. Porto a achitat 8,4 milioane de euro pentru fotbalistul format in La Masia. Contractul e valabil pana in iunie 2028, iar Barcelona are o clauza speciala de „repatriere”, in valoare de 30 de milioane și disponibila in urmatorii…

- Sorin Grindeanu anunța ca o asociere de constructori romani si turci va finaliza lucarile pe tronsonul 1 al drumului expres Craiova-Pitesti . Dupa semnarea contractului, acesta va avea la dispoziție 439,29 milioane de lei, fara TVA, si un termen de 18 luni pentru finalizarea lucrarilor. Ministerul…

- Marko Roganovic, fundaș dreapta in varsta de 27 de ani, este de astazi jucatorul echipei UTA, anunța site-ul oficial al clubului aradean. Fundaș dreapta de... The post UTA l-a prezentat, online, pe Marko Roganovic! Este fundaș dreapta și vine de la Laci appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- CSU Alba Iulia, de la toamna la Vințu de Jos, in Liga 3 | Parteneriat cu Optimum Alba Iulia, pentru inchirierea arenei Este foarte probabil ca la toamna CS Universitatea Alba Iulia sa susțina meciurile din Liga 3, ediția 2023/ 2024, considerate pe teren propriu, pe Stadionul “Mureșul” din Vințu de Jos,…

- Primarul comunei Tulza, Resit Taner a anuntat pe pagina sa de socializare stadiul proiectului privind iluminatul public din localitate.El a facut mentiunea ca la data de 31.05.2023 s a semnat contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii: "Cresterea eficientei energetice a infrastructurii…

- A fost rupere de nori aseara la Arad. Apa s-a revarsat pe mai multe strazi din Arad, canalizarea nereușind sa faca fața debitului. Cum era... The post Era de așteptat… A fost iar inundație la stadionul „Francisc Neuman” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Contractul pentru metrou va fi semnat la finalul lunii, in data de 25 mai, la Cluj-Napoca, in prezența prim-ministrului Nicolae Ciuca și a ministerului Transporturilor Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri primarul Emil Boc.