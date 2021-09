Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa resurselor financiare și a educației in acest domeniu, lipsa motivației și a consilierii in cariera, dar și starile emoționale fluctuante sunt principalele provocari cu care se confrunta, in prezent, tinerii din Romania, la mai bine de un an de la inceputul pandemiei de COVID-19, arata datele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a subliniat, sambata, la Satu Mare, unde si-a prezentat motiunea "Forta Dreptei", pe baza careia candideaza pentru un nou mandat la sefia partidului, ca performanta guvernamentala va influenta rezultatele "mai bune" sau "mai rele" ale formatiunii liberale. "Partidul…

- “Este o masura care s-ar aplica tuturor (…) pentru ca se aplica pe valoarea unui salariu minim. Practic, valoarea unui salariu minim nu e impozitata si toate taxele incep de la valoarea aceea in sus. Pentru toata lumea. Practic, asta este un mod in care, daca tot vrem sa ajutam economia, asa ar trebui…

- Romania, tara cu cei mai putini absolventi de facultate din Uniunea Europeana: Tinerii se angajeaza in cu totul alte domenii fata de cele pentru care s-au pregatit Romania, tara cu cei mai putini absolventi de facultate din Uniunea Europeana: Tinerii se angajeaza in cu totul alte domenii fata de cele…

- De 31 de ani, romanii sunt pedepsiți pentru modul in care voteaza. De 3 de ani, partidele aflate la putere, cele care formeaza guvernul și dau majoritatea parlamentara ii condamna la nedezvoltare pe romanii care au votat impotriva lor la alegerile locale. Sau, chiar daca n-au votat impotriva lor, au…