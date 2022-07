Timpi crescuți de așteptare pentru camioane la ieșirea din țară prin Vama Giurgiu Camioanele care ies din țara pe la punctul de trecere a frontierei Giugiu trebuie sa aștepte duminica dimineața pana la o ora, potrivit aplicației Trafic online a Poliției de frontiera, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

