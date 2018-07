Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul sfarșit de saptamana al lunii iulie aduce la Timisoara un eveniment deosebit, care marcheaza o reintalnire a melomanilor cu legendara formatie Compact B. Trupa ii are in componenta pe Adrian Ordean, Leluț Vasilescu, Leo Iorga, Costi Camarașan, Adrian “Coco” Tinca și Adrian Kiseleff. Formația…

- Primaria Sectorului 2, prin Centrul Cultural Mihai Eminescu, organizeaza sambata, 28 iulie 2018, incepand cu ora 19.00, in Amfiteatrul “Mihai Eminescu” din Parcul Național, un concert de muzica folk cu indragiți artiști ai genului: Vasile Șeicaru, Andrei Paunescu, Emeric Imre, Bogdan Ungureanu și Trupa…

- Global Women in Tech (GWiT) lanseaza programul Code Diversity, un proiect care își propune sa inspire și sa faciliteze accesul tinerelor la profesiile din domeniul tehnologic. Code Diversity se adreseaza studentelor aflate în primul an de studiu la facultațile din București cu specializare…

- Formatia timisoreana Monokrom a revenit in fața fanilor cu o noua melodie intitulata Sirene de Ambulanța, o piesa „in ton cu vremea de afara“, dupa cum au precizat artiștii. La inceputul acestui an, trupa a lansat primul videoclip oficial, „Ecouri“, o melodie care, conform marturisirilor muzicienilor,…

- Trupa timișoreana Syn Ze Sase Tri va susține un recital pe scena principala Rockstadt Extreme Fest, unul din cele mai importante evenimente metal din Europa de Sud Est, eveniment care va avea loc in perioada 2 – 5 august la Rașnov. „Sondajul nostru pentru Get The Band On Stage a luat sfarșit. Nu inainte…

- La 15 ani și-a facut debutul pe scena muzicala din Romania, alaturi de trupa Candy, iar doi ani mai tarziu se indrepta catre o cariera solo. In 2018, Claudia Pavel și-a serbat majoratul in muzica și spune ca vrea sa puncteze acest lucru printr-o petrecere de zile mari. Claudia Pavel este una dintre…

- Formatia timisoreana Monokrom revine in fața fanilor cu o noua melodie intitulata Supernova, inregistrata de Lukinich Attila in studioul DSPro din orașul nostru. La inceputul acestui an, trupa a lansat primul videoclip oficial, „Ecouri“, o melodie care, conform marturisirilor muzicienilor, abordeaza…

- Cardinale lanseaza astazi o reinterpretare proprie a hit-ului Reggaeton Lento ( CNCO, Little Mix) pe canalul de Youtube Roton Music. Dupa ce in iarna au lansat o versiune aparte a colindului “Carol of The Bells”, ce imbina elementele clasice ale piesei cu beat-uri trap, Cardinale transpun unul dintre…